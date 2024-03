Eliem Therapeutics Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Eliem Therapeutics zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 2,71 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 2,7 USD, was einem Abstand von -0,37 Prozent entspricht, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,75 USD, was einer Differenz von -1,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Eliem Therapeutics lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Eliem Therapeutics liegt bei 55,06, was als eine neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies spiegelte sich in einer überwiegend negativen Diskussion wider, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung des Aktienkurses und der Stimmungslage der Anleger im Zusammenhang mit Eliem Therapeutics.