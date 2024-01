Elicera Therapeutics AB Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse von Elicera Therapeutics zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,58 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,56 SEK liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Allerdings liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 4,91 SEK, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 70, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 58,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Elicera Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt stehen. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen gemischte Ergebnisse für Elicera Therapeutics, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.