Elicera Therapeutics AB Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Elicera Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu sehr positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Elicera Therapeutics wurde in etwa so viel diskutiert wie normal. Daher führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Elicera Therapeutics wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,94 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 90,41, was bedeutet, dass Elicera Therapeutics hier überkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft. Zusammen erhält das Elicera Therapeutics-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses erhält die Elicera Therapeutics derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,45 SEK, während der Kurs der Aktie (1,805 SEK) um -47,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,43 SEK, was einer Abweichung von -47,38 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde Elicera Therapeutics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.