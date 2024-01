Elicera Therapeutics AB Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Anleger: Einstufung von Elicera Therapeutics auf "Neutral"

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Elicera Therapeutics neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten Tagen rund um Elicera Therapeutics diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzzes um die Aktie wird auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Elicera Therapeutics ergibt sich hierbei eine "Neutral"-Bewertung, da die Beitragsanzahl bzw. Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufzeigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Elicera Therapeutics ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 16,84 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 43,43, was darauf hindeutet, dass Elicera Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnittskurs berücksichtigt. Hierbei verläuft der GD200 des Wertes in Höhe von 3,64 SEK, womit der Kurs der Aktie um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 4,99 SEK, was einer Abweichung von +9,42 Prozent entspricht, und somit auch zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Elicera Therapeutics-Aktie basierend auf den genannten Faktoren als "Neutral" eingestuft.