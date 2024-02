Elicera Therapeutics AB Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und ist ein wichtiger Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der RSI der Elicera Therapeutics-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da weder Überkauf noch Unterverkauf festgestellt werden. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 61,28 liegt. Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Analysten haben die Elicera Therapeutics-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Elicera Therapeutics-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Elicera Therapeutics-Aktie basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.