Elicera Therapeutics AB Aktie: Es wird konkret!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Elicera Therapeutics liegt der RSI7 aktuell bei 16,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25, der bei 43,43 liegt, zeigt, dass Elicera Therapeutics weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Elicera Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,64 SEK, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,46 SEK) um +50 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 in Höhe von 4,99 SEK ergibt eine Abweichung von +9,42 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut"-Wert kennzeichnet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In Bezug auf Elicera Therapeutics waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Elicera Therapeutics. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Elicera Therapeutics somit in allen analysierten Bereichen ein insgesamt "Gut"-Rating.