Elicera Therapeutics AB Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Elicera Therapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,51 SEK lag, während der aktuelle Kurs bei 4,66 SEK liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +32,76 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der aktuelle Schlusskurs von 4,63 SEK nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,65 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen führte zu einem "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Damit erhält die Elicera Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergab, dass sie in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv war, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Elicera Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Elicera Therapeutics-Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung.