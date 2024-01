Elia System Operator Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Elia Group":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Elia-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 25, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,75 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Elia-Aktie.

Des Weiteren hat die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Elia- eine neutrale Bewertung erhalten. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie von Elia- hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Elia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 108,34 EUR. Der letzte Schlusskurs von 113,3 EUR weicht somit um +4,58 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 100,08 EUR, womit der letzte Schlusskurs um +13,21 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Elia-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich zur technischen Analyse lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Untersuchung sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erfolgt die Einstufung der Aktie von Elia- hinsichtlich der Stimmung als "Neutral".