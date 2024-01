Elia System Operator Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Elia Group":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Die Stimmung der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine klare Tendenz, weshalb wir diese als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Elia-Aktie ein Gesamtrating von "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs der Elia-Aktie von 108,18 EUR für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 114,7 EUR weicht somit um +6,03 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 103,39 EUR eine Abweichung von +10,94 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Elia-Aktie also ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Gut". Die Bewertung basiert auf einer Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten Wochen mit der Elia-Aktie befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Elia-Aktie auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI aktuell 42,22 Punkte beträgt und somit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Elia-Aktie, mit "Neutral"- und "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Analysen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung in den kommenden Wochen gestalten wird.