Elia System Operator Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Bei der Analyse von Elia ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 70,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Elia überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI ist weniger volatil und zeigt, dass Elia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Elia-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsveränderungen in den sozialen Medien können daher neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Elia wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Elia derzeit bei 109,72 EUR. Da der Aktienkurs bei 97,95 EUR liegt und somit einen Abstand von -10,73 Prozent aufweist, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 94,08 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich negative Meinungen zu Elia veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.