Elia System Operator Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Elia Group":

Die technische Analyse der Elia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 108,65 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 107,2 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie -1,33 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 94,59 EUR, was einer Differenz von +13,33 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Elia deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen deutlich mehr negative Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend betrachtet, ist die Aktienstimmung von Elia als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Elia-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Betrachtet man den RSI der letzten 25 Handelstage, so ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Elia langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmungsbewertung führt.