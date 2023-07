Eli Lilly und erwartet starkes Umsatzwachstum: Q3 Vorhersagen & Prognosen für die Aktie

In nur 114 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Eli Lilly and seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Auch die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie beträgt 391,17 Mrd. EUR. Die Anleger und Analysten warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen, die in 114 Tagen vor Börseneröffnung veröffentlicht werden sollen. Denn laut Datenanalyse gehen die Analystenhäuser davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzwachstum kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,33 Mrd. EUR. Für dieses Jahr wird ein Sprung auf voraussichtlich 7,26 Mrd. EUR erwartet – eine Steigerung um...