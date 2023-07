Eli Lilly und erwartet starken Umsatzanstieg in Q3 Bilanz: Prognosen und Auswirkungen auf Aktienkurs

ARTIKEL:

Das pharmazeutische Unternehmen Eli Lilly and mit Sitz in Indianapolis, USA wird in 120 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Eli Lilly and Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 408,33 Mrd. EUR. Anhand dieser Zahl können wir erkennen, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Quartalszahlen bekannt gegeben werden. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,37 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +14,70 Prozent auf 7,30 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +17,20 Prozent...