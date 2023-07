Eli Lilly und erwartet starken Umsatz- und Gewinnanstieg in Q3 Prognosen

In genau 113 Tagen wird das Unternehmen Eli Lilly and, mit Sitz in Indianapolis, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Dabei sind Aktionäre gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen, welche zu erwarten sind. Auch die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie beläuft sich auf 391,47 Mrd. EUR. In den nächsten 113 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Informationen. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,33 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Sprung von +14,70% auf 7,26 Mrd. EUR...