Eli Lilly und erwartet starken Umsatz- und Gewinnanstieg in Q3: Analysten prognostizieren positive Aktienentwicklung

In knapp 39 Tagen ist es soweit: Das US-amerikanische Unternehmen Eli Lilly and wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen in diesem Zeitraum erzielt hat. Auch die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird mit Spannung erwartet.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 512,73 Mrd. EUR zählt Eli Lilly and zu den großen Playern am Markt. Derzeit werden die neuen Quartalszahlen von vielen Aktionären und Analysten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Die Erwartungen sind hoch, denn laut aktuellen Datenanalysen rechnet man mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal.

Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Umsatzsprung um +26,70 Prozent...