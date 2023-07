Eli Lilly und Co. Quartalszahlen: Aktionäre erwarten starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung

In 110 Tagen wird das Unternehmen Eli Lilly and aus Indianapolis, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie beträgt derzeit 378,60 Mrd. EUR. In Kürze werden die Quartalszahlen veröffentlicht, woraufhin sowohl Aktionäre als auch Analysten mit Spannung warten. Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzplus kommen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,30 Mrd. EUR und nun wird ein Zuwachs von +14,70 Prozent auf 7,23 Mrd. EUR erwartet.

Auch beim Gewinn ist eine positive Veränderung zu erwarten: Voraussichtlich wird sich dieser um +17,20 Prozent auf 1,54 Mrd....