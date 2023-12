Eli Lilly und Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Kursziel wird auf 545,45 EUR geschätzt, was einem Potenzial von +3,54% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Analyse

Am 29.12.2023 verzeichnete die Aktie von Eli Lilly and eine Kursentwicklung von +0,36%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Gesamtentwicklung bei +2,20%. Diese positive Entwicklung spiegelt den derzeitigen Optimismus am Markt wider.