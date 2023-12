Eli Lilly und Aktie: Was passiert als nächstes?

Die Aktie von Eli Lilly and wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +4,51% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.12.2023 verzeichnete Eli Lilly and einen Kursrückgang von -0,69%. In den letzten fünf Handelstagen, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, ergab sich jedoch eine Gesamtsteigerung von +0,96%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral eingestellt ist.