Eli Lilly und Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf -3,50% vom aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung von Eli Lilly and

Am 09.01.2024 verzeichnete die Aktie von Eli Lilly and eine Kursentwicklung von -0,09%. Das Kursziel für Eli Lilly and liegt bei 550,76 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,14.

Marktoptimismus trotz leichtem Kursrückgang

Trotz des leichten Kursrückgangs von -0,09% am gestrigen Tag zeigt sich eine insgesamt positive Marktentwicklung. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage weisen einen Anstieg von +1,26% auf. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch gestimmt ist.

Meinung der Bankanalysten

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für Eli Lilly and liegt bei 550,76 EUR. Dies würde Investoren derzeit eine Absicherung in Höhe von -3,50% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, insbesondere aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Bewertung der Aktie durch Analysten

15 Analysten sind derzeit der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Vier Analysten sehen die Aktie als optimistischen Kauf, während sieben Experten eine neutrale Position einnehmen und die Aktie als “halten” bewerten. Zwei Analysten sind hingegen der Ansicht, dass die Aktie einen “Verkauf” darstellt.

Überwiegend positive Einschätzung

Insgesamt sind rund 67,86% der Analysten trotz des leichten Kursrückgangs noch optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der Eli Lilly and Aktie.

Abschließende Einschätzung mit dem Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen kann das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” als weiterer Anhaltspunkt herangezogen werden. Dies lag zuvor bei “Guru-Rating ALT” und bestätigt die positiven Einschätzungen der Analysten.

Die Überbewertung der Eli Lilly and Aktie ist somit ein wichtiger Aspekt, der bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden sollte.

