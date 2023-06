Eli Lilly erwartet starkes Umsatzplus im 2. Quartal: Aktienprognosen und Marktentwicklung

Eli Lilly and, das Unternehmen mit Sitz in Indianapolis, USA, wird in 39 Tagen seine Quartalsbilanz für das 2. Quartal vorstellen. Aktionäre sind natürlich gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie 392,31 Milliarden Euro. Bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen bleibt also noch etwas Zeit.

Die Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird. Im 2. Quartal 2022 erwirtschaftete Eli Lilly and einen Umsatz von 5,92 Milliarden Euro. Jetzt wird mit einem Anstieg um +16,10 Prozent auf 6,87 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +60,00 Prozent steigen und bei 1,39 Milliarden Euro liegen.

Für das Gesamtjahr sind die...