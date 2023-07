Eli Lilly erwartet Gewinnsteigerung von 16,70% im 3. Quartal: Quartalsbilanz und Aktienprognose

Artikel:

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Eli Lilly and mit Sitz in Indianapolis, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In 109 Tagen werden die aktuellen Quartalszahlen der Eli Lilly and Aktie bekannt gegeben. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 371,18 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,18 Milliarden Euro verzeichnen, und nun wird erwartet, dass dieser um +14,70 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro steigt. Auch beim Gewinn...