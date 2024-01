Eli Lilly and löst Jubelsturm aus!

Die Dividendenrendite von Eli Lilly & liegt aktuell bei 0,76 %, was 1,72 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie positiv ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der GD200 liegt bei 497,24 USD, während der Aktienkurs bei 582,92 USD liegt, was einer Abweichung von +17,23 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 583,95 USD, was einer Abweichung von -0,18 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Eli Lilly & zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten haben 13 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 10 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 480,45 USD, was einem Abwärtspotential von -17,58 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält Eli Lilly & eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.