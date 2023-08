Eli Lilly and erwartet deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg in Quartalsbilanz

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des Pharmaunternehmens Eli Lilly and, das seinen Sitz in Indianapolis, USA hat, steht in 62 Tagen an. Aktionäre fragen sich nun: Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen ist zu rechnen? Wie hat sich die Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In Kürze wird Eli Lilly and seine Quartalszahlen präsentieren. Das Unternehmen besitzt derzeit eine Marktkapitalisierung von 483,92 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, für diesen Zeitraum wird nun ein Umsatzsprung um +28,30 Prozent auf 8,20 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +49,50...