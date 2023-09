Eli Lilly and erwartet beeindruckendes Umsatzplus: Quartalsbericht könnte Aktie beflügeln

In nur 40 Tagen wird das amerikanische Unternehmen Eli Lilly and mit Sitz in Indianapolis seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, wie hoch der Umsatz und Gewinn ausfallen werden und wie sich die Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie beträgt beeindruckende 510,71 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht, worauf nicht nur Aktionäre, sondern auch Analysten gespannt warten. Laut Datenanalyse rechnen Expertinnen und Experten mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,50 Milliarden Euro. Nun wird ein Sprung auf 8,23 Milliarden Euro erwartet, was einer Steigerung von...