Eli Lilly and: Quartalsbilanz in 69 Tagen erwartet - Aktienkurs und Gewinnprognose im Anstieg

Das Eli Lilly and Unternehmen mit Sitz in Indianapolis, USA wird in 69 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Eli Lilly and Aktie beträgt 477,94 Mrd. EUR. Die Analysten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Für das 3. Quartal wird ein Umsatz von 8,21 Mrd. EUR erwartet, was einem Anstieg von +28,30 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll um +49,50 Prozent auf 2,00 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht gehen die Analysten davon aus, dass der Umsatz um +17,90 Prozent steigt und der Gewinn um +24,10 Prozent auf 8,44 Mrd. EUR anwächst. Im Vergleich zum Vorjahr (5,65 Mrd.EUR) bleibt der Gewinn positiv.

Der...