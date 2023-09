Eli Lilly and: Potenzial von +1,78% - Kursziel bei 516,72 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat in den letzten fünf Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet und am gestrigen Tag eine weitere Kursentwicklung von -1,34% erlitten. Der Markt zeigt sich momentan pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and liegt gemäß der durchschnittlichen Einschätzung von Bankanalysten bei 516,72 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Anstieg um +1,78% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung angesichts des jüngsten Abwärtstrends.

Von insgesamt 15 betrachteten Analysten empfehlen aktuell 71,43% die Aktie als starken Kauf oder zumindest als kaufenswert. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 stabil.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Eli Lilly and birgt ein positives Potenzial für Investoren trotz des aktuellen Abwärtstrends und wird...