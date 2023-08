Eli Lilly and: Potenzial für Investoren - 502,29 EUR als Kursziel

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Eli Lilly and aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt nur um -0,04% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Eli Lilly and legt am 21.08.2023 einen Anstieg von +0,09% hin

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 502,29 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,18 konstant

Am gestrigen Tag verzeichnete Eli Lilly and eine positive Entwicklung an der Börse mit einem Anstieg von +0,09%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage belaufen sich auf insgesamt +0,05%, was darauf hinweist, dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist.

Obwohl dies nicht unbedingt erwartet wurde, zeigt sich die Stimmung eindeutig positiv.

Das mittelfristige Ziel für den Aktienkurs von Eli Lilly and liegt bei 502,29 EUR und wird durchschnittlich von Bankanalysten vertreten. Wenn sie richtig liegen sollten...