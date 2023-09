Eli Lilly and: Nächste Quartalsergebnisse stehen an, Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

In knapp sieben Wochen wird das in Indianapolis ansässige Unternehmen Eli Lilly and seine Quartalsergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Experten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nur noch 47 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von Eli Lilly and stolze 530,45 Mrd. EUR. Aktionäre sowie Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen. Dem aktuellen Datenanalyse zufolge prognostizieren die Analystenhäuser einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 konnte Eli Lilly and einen Umsatz von 6,47 Mrd. EUR verzeichnen, nun wird mit einem Anstieg um +28,40 Prozent auf 8,31 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich...