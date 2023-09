Eli Lilly and: Kursziel von 504,20 EUR

Am gestrigen Handelstag zeigte die Aktie von Eli Lilly and an der Börse eine positive Entwicklung von +0,17%. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von +0,22%, was auf einen neutralen Trend des Marktes schließen lässt.

Allerdings sind sich die Bankanalyst(inn)en einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie aktuell noch nicht erschlossen ist. Das mittelfristige Kursziel wird bei durchschnittlich 504,20 EUR gesehen – was einem möglichen Renditeertrag in Höhe von -1,52% entspricht. Von insgesamt 28 Analyst(inn)en empfehlen dabei immerhin 71% den Kauf der Eli-Lilly-and-Aktie.

Im Detail haben dabei 15 Expert(inn)en die Einschätzung “starker Kauf”, während weitere fünf “Kauf” empfehlen. Sechs Analyst(inn)en bewerten das Papier als “halten” und lediglich zwei sprechen sich für einen Verkauf aus....