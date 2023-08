Eli Lilly and: Kursziel von 503,71 EUR

Am gestrigen Tag konnte Eli Lilly and an der Börse ein Plus von 0,27% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Wert um insgesamt 3,25%. Die aktuelle Entwicklung lässt optimistische Rückschlüsse auf den Markt zu.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 503,71 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Gewinn in Höhe von -1,52% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

15 Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere fünf sehen sie ebenso optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Sechs Analysten empfehlen zum Halten und zwei zum Verkauf des Papiers. Der Anteil der Optimisten unter ihnen liegt bei +71,43%.

Als zusätzlicher Indikator ist das Guru-Rating hervorzuheben: es bleibt unverändert bei...