Eli Lilly and: Kursziel bei 517,49 EUR - Aktie unterbewertet

Die Eli Lilly and-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 517,49 EUR und weist somit ein Potenzial von fast einem Prozent auf.

• Eli Lilly and legt am 27.09.2023 um +0,36% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 517,49 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 4,18 unverändert

Am Finanzmarkt konnte die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung verzeichnen. Gestern stieg sie um +0,36%, was das Ergebnis der vergangenen Woche auf insgesamt +0,34% erhöht.

Trotz dieser positiven Tendenz sind sich die Bankanalysten einig: Die Aktie ist momentan unterbewertet und hat ein erhebliches Wachstumspotenzial. Von insgesamt 28 Analysten empfehlen aktuell 20 einen Kauf oder starken Kauf der Eli Lilly and-Aktien.

Das “Guru-Rating” liegt unverändert bei einer positiven...