Eli Lilly and: Experten sehen Potenzial für Kurssteigerung auf 490,38 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat gestern an der Börse einen leichten Rückgang um -0,16% erlebt. Die letzten fünf Handelstage zeigen eine negative Entwicklung von insgesamt -0,22%. Trotzdem sind Analysten optimistisch und bewerten die Aktie als unterbewertet.

• Eli Lilly and: Kursziel bei 490,38 EUR

• Investoren tragen ein Risiko von -0,53%

• Guru-Rating liegt bei 4,15

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 490,38 EUR. Dies entspricht einer möglichen Steigerung von +0,00%, was einem Kursrisiko für Investoren in Höhe von -0,53% entspricht. Obwohl nicht alle Analysten dieser Einschätzung folgen und die jüngste Entwicklung neutral ist.

Zurzeit empfehlen mehr als zwei Drittel der Experten (70%) den Kauf der Aktien des Unternehmens. Fünf weitere Analysten geben eine positive...