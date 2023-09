Eli Lilly and: Erwartungen und Prognose vor Veröffentlichung der Quartalszahlen

ARTIKEL:

In 41 Tagen werden die Quartalszahlen des in Indianapolis, USA ansässigen Unternehmens Eli Lilly and bekanntgegeben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Es sind nur noch 41 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Eli Lilly and. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 507,44 Mrd. EUR und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Nach aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark ansteigt. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 6,50 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +28,10 Prozent auf 8,32 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll um +48,00 Prozent steigen und voraussichtlich...