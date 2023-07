Eli Lilly and Company: In 118 Tagen Quartalsbilanz mit erwartet starkem Umsatzplus

In 118 Tagen wird Eli Lilly and Company, mit Sitz in Indianapolis, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf den Umsatz und die Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Eli Lilly and Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Eli Lilly and Aktie hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 402,67 Mrd. EUR und es sind nur noch 118 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 6,38 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er um +14,70% auf 7,32 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +17,20% auf 1,56 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch mit einer prognostizierten Umsatzsteigerung von +9,90% und einem...