Eli Lilly and-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Einschätzung zur Eli Lilly &-Aktie größtenteils positiv gestimmt. Von insgesamt 12 Bewertungen liegen 9 im Bereich "Gut", 3 im Bereich "Neutral" und keine im Bereich "Schlecht". Kurzfristig gesehen, gab es innerhalb eines Monats eine "Gut"-Einschätzung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 488,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -20,5 Prozent erzielen könnte, da der aktuelle Kurs bei 614,5 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während wir als Redaktion das Gesamtrating "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Eli Lilly &-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 7,45 liegt. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt vergeben wir in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 501,4 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 614,5 USD steht. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +22,56 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 585,36 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Eli Lilly & in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch hier erhält Eli Lilly & eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.