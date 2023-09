Eli Lilly and: Analysten sehen starkes Kaufpotenzial - Kursziel von 509,72 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,45% erfahren. Insgesamt beträgt das Minus der letzten Handelswoche jedoch -2,38%, was die Stimmung im Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig darin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 509,72 EUR aufweist. Dies entspricht einem möglichen Investitionsrisiko in Höhe von -5,34%.

Von den insgesamt 15 beteiligten Analysten empfehlen derzeit 71,43% einen Kauf der Aktien. Fünf Experten bewerten sie als “Kauf”, sechs weitere halten sie für neutral (“Halten”). Nur zwei Analysten sprechen sich gegen einen Kauf aus und vergeben das Rating “Verkauf”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18.