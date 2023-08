Eli Lilly and: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 491,13 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,63% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben insgesamt einen Anstieg von +1,57%. Der Markt scheint derzeit also relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and liegt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei 491,13 EUR. Somit eröffnet sich aktuell ein Potenzial in Höhe von -2,28%, wenn die Prognose zutrifft. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch Stimmen, die das Potenzial höher einschätzen.

Von insgesamt 27 Analysten empfehlen 14 die Aktie als starken Kauf und weitere 5 als Kauf. Eine neutrale Bewertung vergeben 6 Experten und nur zwei halten einen Verkauf für empfehlenswert. Damit sind immerhin +70,37% der Analysteneinschätzungen positiv.

Als...