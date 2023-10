Eli Lilly and: Analysten sehen Potenzial von -6,97% zum Kursziel von 518,20 EUR

Die Aktie des Pharmaunternehmens Eli Lilly and hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein sattes Plus von +8,52% hingelegt und somit die Erwartungen der Anleger übertroffen. Das Kursziel für die mittelfristige Zukunft liegt laut Bankanalysten bei 518,20 EUR.

• Am 11.10.2023 legte Eli Lilly and um +1,43% zu

• Kursziel beträgt aktuell 518,20 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,18

15 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf bewerten sie immerhin noch mit “Kauf”. Lediglich zwei Experten empfehlen einen Verkauf. Insgesamt sind also +71,43% der Meinung, dass sich ein Investment in das Unternehmen lohnt.

Das Guru-Rating ist unverändert bei einem guten Wert von 4,18 geblieben.