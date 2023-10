Eli Lilly and: Analysten sehen Potenzial von -10,39%

Nach Meinung der Bankanalysten ist die Aktie von Eli Lilly and aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 518,42 EUR und eröffnet Investoren somit ein Potenzial von -10,39%. Trotz einer positiven Trendentwicklung teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

• Am 13.10.2023 legte die Aktie um -0,08% zu

• Der bekannte Guru-Rating liegt bei 4,18

• Von insgesamt 15 Analysten wird die Aktie als starker Kauf bewertet

Gestern verzeichnete Eli Lilly and an den Finanzmärkten eine leichte Kursveränderung von -0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +6,69% verbucht werden – was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Die Mehrheit der befragten Experten empfiehlt weiterhin einen Kauf (71%), während sich lediglich zwei für einen Verkauf aussprechen. Fünf weitere...