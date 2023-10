Eli Lilly and: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 518,20 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat gestern um -0,24% an Wert verloren. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie jedoch ein Plus von +7,37% verbuchen. Entsprechend optimistisch zeigt sich der Markt aktuell.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Experten bei 518,20 EUR. Das entspricht einem potentiellen Gewinn von -3,05%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

15 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 5 halten sie zumindest für einen starken Kauf. Die Bewertung “halten” erhalten aktuell 6 Experten während nur noch 2 zu einem Verkauf raten.

Damit zeigen sich insgesamt +71,43% der befragten Analytiker mindestens optimistisch bezüglich Eli Lilly and.

Zusätzlich bestätigt das bewährte Guru-Rating mit einer aktuellen Bewertung von 4,18 die...