Eli Lilly and: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 502,29 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat am gestrigen Tag eine moderate Kursentwicklung von +0,39% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie ebenfalls leicht um +0,35% steigern. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 502,29 EUR aufweist.

• Am 21.08.2023 stieg der Kurs um +0,39%

• Mittelfristiges Kursziel: 502,29 EUR

• Guru-Rating liegt bei 4,18

Dies würde Investoren eine Rendite in Höhe von -0,34% ermöglichen. Trotz des neutralen Trends der jüngsten Entwicklungen teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung. Derzeit empfehlen insgesamt 20 Analysten die Eli Lilly and-Aktie zum Kauf oder Halten.

15 Experten raten sogar explizit zum Kauf und nur zwei zu einem Verkauf. Das entspricht einer positiven Stimmungslage von rund...