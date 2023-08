Eli Lilly and: Aktienkursziel liegt bei 506,83 EUR

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Eli Lilly and unterbewertet. Das Kursziel von 506,83 EUR liegt -0,23% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 25.08.2023 verzeichnete Eli Lilly and eine negative Kursentwicklung um -0,01%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 506,83 EUR

• Elli Lilly and erhält ein Guru-Rating von 4,18

Der gestrige Handelstag brachte für Eli Lilly and einen Verlust von lediglich -0,01%, was über die vergangene Woche gesehen einer Entwicklung von insgesamt -0,38% entspricht. Der Markt zeigt sich momentan eher neutral eingestellt.

Die Stimmungslage unter den Bankanalysten ist hingegen eindeutig optimistisch geprägt und das mittlere Zielkursniveau wird auf 506,83 EUR geschätzt.

Falls diese Einschätzung zutrifft und das Unternehmen entsprechend abschneiden sollte,würden Anleger aktuell einem möglichen Risiko in...