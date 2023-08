Eli Lilly and: Aktie wird von Analysten als unterbewertet betrachtet - Kursziel bei 433,77 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and hat in der vergangenen Woche eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Handelstag eine Steigerung um +1,33% erzielt. Insgesamt ergibt sich damit ein Wochenplus von +16,34%. Der Markt scheint dementsprechend optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and liegt laut Bankanalysten bei 433,77 EUR. Dies wäre ein potentieller Anstieg um -9,44% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Jedoch sind nicht alle Experten dieser Meinung: Während 15 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere fünf das Rating “Kauf” vergeben haben, sind sechs Experten neutral eingestellt und zwei raten zum Verkauf.

Insgesamt zeigt sich jedoch eine überwiegend positive Stimmung der Analystengemeinde mit einem Anteil von +71,43% an Optimisten. Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei...