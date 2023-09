Eli Lilly and: Aktie wird unterbewertet - Kursziel bei 509,72 EUR

Die Eli Lilly and-Aktien werden derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 509,72 EUR und somit um -7,57% höher als der aktuelle Wert.

• Eli Lilly and stieg am 11.09.2023 um +0,86%

• Guru-Rating für Eli Lilly and bleibt auf dem Niveau von 4,18

• Von den befragten Bankanalysten empfehlen derzeit 71,43% die Aktie zum Kauf

Der gestrige Handelstag brachte einen Anstieg von +0,86% für die Aktien von Eli Lilly and mit sich und nach einer Woche beträgt das Wachstum insgesamt +5,96%. Dies lässt darauf schließen dass der Markt momentan eher optimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt aller befragten Bankanalysten auf 509,72 EUR geschätzt. Investoren können somit eine Rendite in Höhe von -7.57% erwarten falls diese Einschätzung zutrifft.

15 Experten sehen die Aktie...