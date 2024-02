Eli Lilly and Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Eli Lilly & wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur geringe Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Eli Lilly & in diesem Punkt also die Einstufung "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Eli Lilly & einen Wert von 69 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 105,19 als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Eli Lilly & insgesamt 11 Analystenbewertungen, wovon 9 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, prognostizieren die Analysten ein Abwärtspotential von -32,07 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Eli Lilly & in diesem Abschnitt also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie von Eli Lilly & liegt bei 0,84%, was 1,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.