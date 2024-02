Eli Lilly and Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Eli Lilly & hat in den letzten 200 Handelstagen einen Anstieg von 39,02 Prozent verzeichnet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von 19,85 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von Eli Lilly & eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat Eli Lilly & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 72,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -10,85 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Eli Lilly & abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 502,78 USD, was eine mögliche negative Entwicklung der Aktie um -33,65 Prozent impliziert und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.