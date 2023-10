Eli Lilly and: Aktie unterbewertet - Kursziel von 518,20 EUR

Einer Meinung der Analysten zufolge ist die Eli Lilly and-Aktie aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 518,20 EUR und somit um -4,57% unter dem aktuellen Wert.

• Am 10.10.2023 stieg Eli Lilly and um +0,19%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 518,20 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 unverändert

Gestern wurde ein Anstieg von +0,19% am Finanzmarkt für Eli Lilly and verzeichnet. Dies summierte sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf einen positiven Trend von +7,79%. Derzeit scheint der Markt recht optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung seitens der Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Das momentane mittelfristige Kursziel für Eli Lilly and lautet auf 518,20 EUR. Im Durchschnitt sind die Bankanalysten dieser Ansicht bezüglich des Aktienkurses. Laut...