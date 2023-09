Eli Lilly and: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 513,55 EUR

Die Aktie von Eli Lilly and wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 513,55 EUR und damit um -0,76% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 22.09.2023 legte die Eli Lilly and-Aktie um +0,14% zu

• Durchschnittliches Rating der Analysten bleibt mit 4,18 gleich

• Der Großteil (86%) der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf oder Halten

Im vergangenen Handelsmonat verlor die Eli Lilly and-Aktie etwa drei Prozent an Wert. Gestern konnte sie jedoch ein Plus von +0,14% verbuchen. Während einige Bankanalysten auch weiterhin skeptisch bleiben und den Verkauf der Aktien empfehlen (14%), sehen insgesamt 86% der befragten Experten den Kauf oder das Halten als sinnvoll an.

15 Experten sprechen sich klar für einen starken Kauf aus und fünf weitere sind optimistisch...