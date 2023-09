Eli Lilly and: Aktie unterbewertet mit Kursziel 509,72 EUR

Die Aktien von Eli Lilly and haben am 18.09.2023 eine negative Kursentwicklung von -3,03% verzeichnet und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage weisen auf einen positiven Trend hin (+3,14%). Die Bankanalysten sind sich einig: Die mittelfristige Prognose für das Kursziel liegt bei 509,72 EUR.

• Eli Lilly and: Am 18.09.2023 mit -3,03%

• Das Kursziel von Eli Lilly and liegt bei 509,72 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Niveau von 4,18

15 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als starkes Investment und weitere fünf setzen das Rating auf “Kauf”. Sechs Experten halten die Bewertung neutral und nur zwei Analysten raten zum Verkauf. Insgesamt zeigt dies eine positive Stimmungslage unter den Analysten mit einem Anteil optimistischer Einschätzungen von +71,43%. Auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese...