Eli Lilly and Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von Eli Lilly & wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 9 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Kurzfristig betrachtet wurden innerhalb eines Monats 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung der Aktie als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Eli Lilly & liegt bei 488,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 628,58 USD eine erwartete Kursentwicklung von -22,29 Prozent ergibt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Eli Lilly & weist mit einem Wert von 69,94 ein deutlich günstigeres KGV als der Branchendurchschnitt von 104,88 auf, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf Eli Lilly &. An acht Tagen überwogen positive Themen in der Diskussion, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46,33 Punkten, was auf ein neutrales Rating für die Aktie hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 36,73 weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Eli Lilly & somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.